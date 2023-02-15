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РИА Новости

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Штаб ОДКБ: запланированные в Армении учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии, заявил во вторник начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ.

"На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которых будут отрабатываться задачи пост-конфликтов, урегулирование в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что на территории Белоруссии планируется провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ.

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Армения
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Военные учения
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