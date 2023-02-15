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ТАСС

Возможное место повреждения "Прогресса МС-21" осмотрят американским манипулятором

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Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

В Роскосмосе сообщили, что данные передадут на Землю для анализа

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Возможное место повреждения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-21" будет осмотрено при помощи американского манипулятора, данные передадут на Землю для анализа. Об этом сообщили журналистам во вторник в Роскосмосе.

"Госкорпорация "Роскосмос" продолжает выяснение причины разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", произошедшей 11 февраля на Международной космической станции. Сегодня с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента станции планируется осмотреть возможное место повреждения на внешней поверхности корабля", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, в настоящий момент американская сторона уже подводит манипулятор к кораблю. Затем ожидается фото- и видеосъемка приборно-агрегатного отсека. "Полученные материалы будут переданы российским специалистам на Земле для дальнейшего анализа", - добавили там.

11 февраля на "Прогрессе МС-21", подготовленном к отстыковке от МКС, произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Контур грузового корабля, который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, был разгерметизирован. На данный момент корабль изолирован от общего объема станции, причины разгерметизации выясняются. 

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