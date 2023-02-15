В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022".

В ОДКБ обсуждают вопрос о привлечении группировки России и Белоруссии к учениям

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.

По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.