В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

В ОДКБ обсуждают вопрос о привлечении группировки России и Белоруссии к учениям
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.
По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.