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РИА Новости

В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

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Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022"
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

В ОДКБ обсуждают вопрос о привлечении группировки России и Белоруссии к учениям

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.

По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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