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РИА Новости

ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации

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Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ

Штаб ОДКБ заявил, что Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности организации

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, численность коалиционных сил на Восточном фланге блока НАТО увеличилась в 2,5 раза до 33 тысяч человек, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов", — сказал он на пресс-конференции.

Сидоров указал на рост контингента НАТО в Восточной Европе. Так, по его словам, с февраля прошлого года численность коалиционных сил в этой части континента увеличилась в 2,5 раза с 13 до 33 тысяч человек, из которых около 15 тысяч — американские военные.

Начштаба также отметил, что учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии. Армянские власти ранее отказались проводить маневры на территории республики.

Кроме того, организация планирует провести совместные и специальные учения в Белоруссии для "подготовки различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ". При этом, как подчеркнул Сидоров, ему неизвестно о возможности привлечения коллективных сил к участию в российской военной операции на Украине.

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