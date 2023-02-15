"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации

ЦАМТО, 14 февраля. Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, ОТРК "Искандер-Э" и танкам Т-90М.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые Министерством обороны России, корреспондентами российских СМИ. При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", – сказал А.Михеев.

По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами

"Рособоронэкспорт" проводит для иностранных заказчиков показы и презентации на основании экспортной документации продвигаемых образцов", – добавил А.Михеев.