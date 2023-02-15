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ТАСС

В ОДКБ заявили об отсутствии необходимости участия стран организации в СВО

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Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ
Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ не обращалась к странам - членам ОДКБ за помощью в специальной военной операции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что ему неизвестно о возможности участия стран ОДКБ в специальной военной операции (СВО) России на Украине, при этом он отметил, что на этом этапе "такой необходимости нет".

"Мне об этом неизвестно, - сказал он во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, планируется ли участие стран ОДКБ в специальной военной операции на Украине. - Если это касается моего личного мнения, то такой необходимости на данном этапе просто нет".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не обращалась к странам - членам ОДКБ за помощью в специальной военной операции. При этом глава российского дипведомства отметил, что у России есть все необходимое для решения целей СВО. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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