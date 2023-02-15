В ОДКБ заявили об отсутствии необходимости участия стран организации в СВО

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ не обращалась к странам - членам ОДКБ за помощью в специальной военной операции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что ему неизвестно о возможности участия стран ОДКБ в специальной военной операции (СВО) России на Украине, при этом он отметил, что на этом этапе "такой необходимости нет".

"Мне об этом неизвестно, - сказал он во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, планируется ли участие стран ОДКБ в специальной военной операции на Украине. - Если это касается моего личного мнения, то такой необходимости на данном этапе просто нет".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не обращалась к странам - членам ОДКБ за помощью в специальной военной операции. При этом глава российского дипведомства отметил, что у России есть все необходимое для решения целей СВО.