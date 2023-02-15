Учёные успешно выделили из морской воды «зелёный» водород без использования катализаторов на основе драгоценных металлов

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После первых успехов международная команда учёных будет работать над расширением объёмов получения водорода из морской воды за счет использования более крупного электролизера. Если всё пройдёт успешно, в ближайших планах инженеров стоит использование в коммерческих процессах производство водорода для топливных элементов и при синтезе аммиака.

Профессор Шичжан Цяо из Университета Аделаиды и доцент Яо Чжэн из Школы химического машиностроения возглавили международную команду, которая успешно расщепила морскую воду без предварительной обработки для получения «зеленого» водорода.

Профессор Цяо:

Мы разделили природную морскую воду на кислород и водород с почти 100-процентной эффективностью, чтобы произвести зеленый водород путем электролиза с использованием недрагоценного и дешевого катализатора в коммерческом аппарате.

В своём интервью прессе его коллега доцент Чжэн пояснил, что они использовали морскую воду в качестве сырья без необходимости каких-либо процессов предварительной обработки - таких как опреснение обратным осмосом, очистка или подщелачивание. Производительность коммерческого электролизера с катализаторами, работающими в морской воде, близка к производительности платино-иридиевых катализаторов, работающих на исходном сырье из высокоочищенной деионизированной воды.

Профессор Чжэн добавил:

Современные электролизеры работают на водном электролите высокой степени очистки. Растущий спрос на водород для частичной или полной замены энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, значительно увеличит нехватку все более ограниченных ресурсов пресной воды.

Морская вода является почти бесконечным ресурсом и считается природным электролитом. Это более практично для регионов с длинной береговой линией и обильным солнечным светом. Однако это нецелесообразно для регионов, где мало морской воды.

Электролиз морской воды все еще находится на ранней стадии развития по сравнению с электролизом чистой воды из-за побочных реакций электродов и коррозии, возникающей из-за сложностей использования воды с высоким уровнем солёности.

Разработка учёных предлагает решение для прямого использования морской воды без систем предварительной обработки и добавления щелочи, которое демонстрирует производительность, аналогичную эффективности существующего электролизера чистой воды на основе металлов.

Перспектива значительного снижения стоимости источника воды плюс отказ от использования драгоценных металлов даёт большие ожидания, как выразились сами учёные.