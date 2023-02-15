Войти
Военное обозрение

Британские власти задумались об опасности использования китайских дронов полицией

434
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне антикитайской истерии, происходящей в последнее время в Соединенных Штатах в связи со сбитыми воздушными шарами, в Лондоне задумались об опасности китайских дронах, которые использует британская полиция.

Как пишет британская газета The Daily Telegraph, некоторые чиновники в правительстве Великобритании всерьез обеспокоились тем, что Китай каким-то образом сможет получить конфиденциальную информацию через свои дроны.

Британская полиция применяет дроны, производителем которых является компания DJI из Китая.

Издание отмечает, что власти пугает возможность использования приложений, установленных на дронах, не по назначению, а для шпионажа, путем загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств.

По данным издания, большая часть дронов, которыми пользуется британская полиция и другие службы, китайского производства – 230 из 337. При таком соотношении будет нелегко заменить все эти дроны, если власти все же захотят это сделать.

По словам уполномоченного по вопросам наблюдения Фрейзера Сэмпсона, до полной оценки рисков в области безопасности необходимо прекратить закупки китайских дронов.

В 2020 году более 80% гражданских дронов производились китайскими компаниями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.01.2022
Дрон приводнился и выпустил подводного робота
04.01.2021
Международная гонка вооружений: самые интересные образцы вооружения и техники 2020 года (Sasapost, Египет)
02.12.2020
США преграждают России дорогу в дальний космос
20.02.2016
Неколокольные интересы России
06.01.2016
Минпром РД: до 2020 года в Дагестане построят 17 индустриальных парков
30.05.2012
«Жнец» по франшизе.
23.03.2012
Потянет ли российская экономика советские военные расходы?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 00:04
  • 44782
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 23:27
  • 1
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:11
  • 151
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам
  • 15.02 17:18
  • 4
Зачем России база на Красном море
  • 15.02 17:06
  • 1
Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL
  • 15.02 16:36
  • 1
Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
  • 15.02 16:15
  • 0
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
  • 15.02 15:25
  • 15
МиГ-35 уже в войсках
  • 15.02 13:05
  • 2
Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине
  • 15.02 11:49
  • 0
Терроризм made in Poland