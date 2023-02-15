Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Берингова моря

По данным Минобороны, общая продолжительность полета составила более семи часов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Берингова моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.