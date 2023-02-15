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ТАСС

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Берингова моря

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

По данным Минобороны, общая продолжительность полета составила более семи часов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Берингова моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Ту-95
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Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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