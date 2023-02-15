Захарова считает, что амбиции США привели к уничтожению Украины и колоссальным жертвам

По словам официального представителя МИД РФ, "американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Американские амбиции привели к огромным жертвам и уничтожению Украины, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", - написала она в Telegram-канале, комментируя высказывание одного из чиновников Белого дома о том, что "американские чиновники давят на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия".