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РИА Новости

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"

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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э" и танкам Т-90М, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации. При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", - сказал Михеев.

По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами.

"Рособоронэкспорт" проводит для иностранных заказчиков показы и презентации на основании экспортной документации продвигаемых образцов", – добавил Михеев.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Club-N
Club-S
БМПТ Рамка-99
Искандер
Ка-52
Ми-17
Ми-8АМТ
Су-35
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Калибр КР
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