В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"

"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э" и танкам Т-90М, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации. При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", - сказал Михеев.

По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами.

"Рособоронэкспорт" проводит для иностранных заказчиков показы и презентации на основании экспортной документации продвигаемых образцов", – добавил Михеев.