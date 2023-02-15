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Истребитель шестого поколения Китая: возможна ли бесхвостая производная от J-20?

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<strong>Истребитель шестого поколения Китая: возможна ли бесхвостая производная от J-20?</strong>
Истребитель шестого поколения Китая: возможна ли бесхвостая производная от J-20?.
Источник изображения: invoen.ru

Корпорация авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China, AVIC) 31 января 2023 года опубликовала видеозапись концепции бесхвостого истребителя. По мнению китайских источников, она связана с усилиями страны по разработке истребителя шестого поколения. Китай и США в настоящее время находятся в конкурентной борьбе за первые в мире и самые мощные истребители шестого поколения. Причем, высокопоставленные чиновники ВВС США неоднократно предупреждали, что Китай может быть первым, кто примет на вооружение такой самолет.

Истребитель пятого поколения J-20 ВВС Китая


Эти две страны являются единственными, кто использует истребители пятого поколения национального производства на уровне эскадрилий. Вместе с тем, Китай производит тяжелый двухмоторный J-20 и разрабатывает средний FC-31, а США – гораздо более легкий одномоторный F-35.

Ожидается, что бесхвостые планеры станут ключевой отличительной чертой истребителей шестого поколения, а изображения, показанные ACIV, заметно напоминают J-20, но с ромбовидным треугольным крылом и без хвостового оперения.

Изображение, опубликованное ACIV


Представленные изображения повышают вероятность того, что J-20 станет основой для разработки истребителя шестого поколения. Считается, что другие функции шестого поколения, в первую очередь возможности управления беспилотниками и применения оружия направленной энергии, которые в настоящее время разрабатываются для J-20 и могут быть интегрированы в оба планера в текущей конфигурации, а также в более незаметные бесхвостые производные дельтовидного крыла, если они появятся.

В качестве собственного аналога J-20 адаптация истребителя пятого поколения к бесхвостому планеру для улучшения показателей скрытности рассматривалась и в США. Это привело к программе X-44 Manta. В американском варианте конструкции для компенсации недостатка поверхностей хвоста и руля направления и обеспечения контроля рыскания, тангажа и крена использовалась система управления вектором тяги (но она никогда не приближалась к стадии прототипа).

X-44 Manta. Эскиз


Исследования в рамках программы Manta начались в середине 1990-х годов, но были прекращены в 2000 году, более чем за полдесятилетия до того, как базовый F-22 поступил на вооружение. Модель F-22 так и не продвинулась ни до каких вариантов, кроме базового одноместного истребителя F-22A. Производство же последнего  прекратили досрочно из-за широкого спектра проблем с самолетом. Первые F-22 планируется вывести из эксплуатации позднее в 2023 году, после завершения лишь малой части срока их службы.

Предполагается, что модель J-20, аналогичная X-44, хотя и с авионикой и датчиками шестого поколения, может послужить промежуточным этапом, пока не будет разработан чистый дизайн истребителя шестого поколения, или же обеспечить более дешевую альтернативу такому истребителю. С учетом того, что американский истребитель шестого поколения оценивается в несколько сотен миллионов долларов за планер и более миллиарда долларов за срок службы каждого самолета, производная модель шестого поколения от J-20 позволит обеспечить гораздо более экономичные средства достижения возможностей скрытности более высокого уровня. Кроме того, вероятно, что производства нового самолета на мощностях нынешних базовых J-20 окажется гораздо проще и, возможно, получит значительные общие черты в обслуживании.

В целом, зарубежные специалисты едины во мнении, что, хотя разработка перспективного истребителя, без сомнения, является приоритетом для оборонных секторов Китая и США, ни характер изображений AVIC, ни предположения о связи его конструкции с J-20 не добавляют ясности в вопросе о дизайне китайского истребителя шестого поколения.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com

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Страны
Китай
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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