Турки о прибытии авианосца США: Россия потопит этот корабль одной ракетой

Читатели Haber7 уверены, что Россия остановит американскую оккупацию Турции

Американский авианосец "Джордж Буш" находится в нейтральных водах в Средиземном море для помощи Турции, сообщает Haber7. Читатели портала в недоумении: как военный корабль с истребителями поможет ликвидировать последствия землетрясений? Очевидно, он прибыл не за этим. "Янки, идите домой", — пишут комментаторы.

Европейское командование Вооруженных сил США объявило, что авианосец "Джордж Буш" находится в Восточном Средиземноморье, чтобы занять позицию для оказания помощи по запросу Турции.

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) сделало письменное заявление относительно поисково-спасательной группы и иной помощи, направленной Америкой в Турцию в связи с землетрясениями магнитудой 7,7 и 7,6 балла с эпицентром в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш, которые затронули в общей сложности десять городов.

Относительно корабля "Джордж Буш", который ранее стоял на якоре в Афинах и был отправлен в Средиземное море, в заявлении говорится: "Ударная группа авианосца “Джордж Герберт Уокер Буш” была отправлена в Восточное Средиземноморье в течение нескольких часов после уведомления 7 февраля и готова предоставить материально-техническую, медицинскую, воздушную поддержку".

Согласно информации, полученной корреспондентом Anadolu из военных источников, корабль находился в нейтральных водах у острова Родос.

В заявлении отмечается, что 9 февраля текущего года на авиабазу Инджирлик для участия в поисково-спасательных работах прибыла группа из штаб-квартиры EUCOM.

На базу Иджирлик отправят дополнительные вертолеты

В заявлении подчеркивается, что американские вертолеты, дислоцированные в Инджирлике, также участвуют в поисково-спасательных работах в регионе. Вместе с тем сообщается: "На авиабазу Инджирлик направляются дополнительные вертолеты, в том числе вертолеты типа BlackHawk и CH-47 Chinook".

Утверждается, что EUCOM поручил европейским и африканским военно-морским силам США командовать поставками гуманитарной помощи в Турцию, между тем 9 февраля текущего года командующий десантными силами ВМС США в Европе и командир второй экспедиционной бригады корпуса морской пехоты Эндрю Придди (Andrew Priddy) направился в Турцию.

США сделали акцент на союзничестве

В заявлении также приводятся слова командующего EUCOM, генерала Кристофера Дж. Каволи (Christopher G. Cavoli), который отметил: "Когда страна – союзник или партнер сталкивается с катастрофой и трагической гибелью людей, США ни на мгновение не колеблются, чтобы быстро отреагировать на потребности этой страны".

По словам Каволи, EUCOM работает с государственными учреждениями США для оказания помощи Турции от поисково-спасательных работ до медицинской и гуманитарной помощи.

Автор: Эрхан Джейлан (Erhan Ceylan)

Комментарии читателей

Гость

Идут оккупировать, препятствуйте.

Из Сулуовы

Никакие вы нам не друзья, держитесь подальше.

Омер

Мы не доверяем ни США, ни ЕС, ни Западу.

ТуркоБЕЙ

Бай бай, джонни!

Гость

Ни в коем случае не допускайте этого, их цель — оккупировать нашу страну.

Конья

Нам не нужна их помощь.

Гость

Американские корабли не должны приближаться к Турции, наше государство должно быть бдительным и очень осторожным.

abc

Не принимайте от них ничего.

Гражданин

Единственный способ выйти из списка тех, кого собираются оккупировать, — ядерное оружие и сознательное общество.

тахир полатдемир

Не надо. Под видом помощи вы приносите одну разруху.

Шермин

Пожалуйста, держитесь подальше от Турции. Американские псы ждут от них костей в Ираке, Сирии. Америка, не забывай, что Россия потопит этот корабль одной ракетой.

Гость

Они собираются помогать боевым кораблем, полным самолетов?

Гость

Это наш величайший враг, пусть держатся подальше...

Гость

Не пускайте США в турецкие территориальные воды.

опять гости

Они идут поддержать оппозиционную коалицию на выборах.

Гёкхан

Они здесь для оккупации.

Гость

Авианосец для помощи...?

Тёркиш эйрлайн

Турции нужно очень-очень срочно выйти из НАТО. Не думая ни минуты, Турция должна незамедлительно принять такое решение. Американские или европейские корабли, самолеты не должны роиться здесь, наше государство должно знать, кто чем занимается. Этот корабль отнюдь не является хорошим предзнаменованием.

Фатих

Какое отношение авианосец имеет к помощи при землетрясениях? Пусть возвращаются в США. Наш народ залечит эту рану под руководством нашего президента.

Синан

Официальный призыв к оккупации и свержению нашего президента...

Эрдал

Янки, идите домой.

Достигший дна

Подожгите корабль, запустите по ошибке бомбу из Сирии.

АКЫНДЖИ

Нам не нужна помощь крестоносцев...

Али Эрен

Пусть террористическое государство Америка держится подальше от нашей страны...

Правоверный

Для оказания помощи используется боевой корабль? У них плохие намерения. Да защитит Аллах наше государство и наш народ от их зла.

гость

В Инджирлике американцы ничего не делают. В Адане тоже было землетрясение, но они не отправили пожарных и спасателей к месту разрушений. У них множество технологических приспособлений, генераторов, подъемных кранов, ламп — с места не сдвинулись. Не верьте в их дружбу. Вертолеты и так были, но ни один из них даже не вылетел из ангара. Что-то здесь нечисто.

Гость

Хорошенько берегите С-400, где бы они ни были.

Любящий родину

Не помощь, а оккупация...

Али

Тысячи людей под завалами ждут спасения. Счет идет на секунды. Нужно ускорить поисково-спасательные работы.

У нас есть мы

Мы сами в состоянии позаботиться о себе.