Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ

Этот истребитель формирует основу индийской фронтовой авиации

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" ведет переговоры о производстве дополнительного количества сверхзвуковых истребителей Су-30МКИ на территории Индии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"Су-30МКИ составляет основу индийской истребительной авиации. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет переговоры о производстве дополнительных самолетов Су-30МКИ на территории Индии", - сказал он.

Истребитель Су-30МКИ формирует основу индийской фронтовой авиации - на вооружении ВВС Индии состоит около 270 таких машин.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.