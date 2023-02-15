Разведка Норвегии: корабли ВМФ РФ начали выходить в море с ядерным оружием

Разведка Норвегии: корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием
МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, говорится в ежегодном докладе Норвежской разведывательной службы (NIS).
Из документа следует, что в советский период корабли Северного флота, оснащенные с тактическим ядерным оружием, регулярно выходили в море, однако со времен холодной войны о таких случаях не было известно.
Как утверждает норвежская разведка, для России "существенно возросла важность ядерного оружия" после начала специальной военной операции на Украине.
Это оружие "представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций", в которых могут принимать участие страны НАТО, отмечается в документе.
Ранее радио Sputnik сообщало, что, как отметили в МИД РФ, Москва будет учитывать "ядерную модернизацию" США в Европе.