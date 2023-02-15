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РИА Новости

Разведка Норвегии: корабли ВМФ РФ начали выходить в море с ядерным оружием

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Большой десантный корабль "Петр Моргунов" в составе Северного флота РФ. Архивное фото
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" в составе Северного флота РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Разведка Норвегии: корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, говорится в ежегодном докладе Норвежской разведывательной службы (NIS).

Из документа следует, что в советский период корабли Северного флота, оснащенные с тактическим ядерным оружием, регулярно выходили в море, однако со времен холодной войны о таких случаях не было известно.

Как утверждает норвежская разведка, для России "существенно возросла важность ядерного оружия" после начала специальной военной операции на Украине.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", – приводит "Газета.ru" фрагмент доклада.

Это оружие "представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций", в которых могут принимать участие страны НАТО, отмечается в документе.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, как отметили в МИД РФ, Москва будет учитывать "ядерную модернизацию" США в Европе.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
СФ
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