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РИА Новости

Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400, заявили в МИД

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Дипломат Пилипсон: Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции второго полка С-400

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", - сказал он.

По его словам, "данный чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам – своим и заказчика".

"Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений", - подчеркнул Пилипсон.

Дипломат отметил, что тема взаиморасчетов по этой сделке вряд ли относится к сфере популярного освещения.

Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года.

В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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