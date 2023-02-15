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ТАСС

Индии передали предложения поставок МиГ-29К и МиГ-29КУБ для авианосца "Викрант"

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Истребитель МиГ-29КУБ
Истребитель МиГ-29КУБ.
Источник изображения: РСК "МиГ"

Эти воздушные судна входят в авиакрыло истребителей авианосца индийской разработки и постройки

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Россия передала Индии предложения по поставкам дополнительной партии корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ для оснащения авианосца "Викрант". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"Российская сторона уже передала индийской стороне предложения на поставку дополнительной партии самолетов МиГ-29К/КУБ с расширенными возможностями бортовых систем и вооружения, в том числе индийского производства", - сказал он, отвечая на вопрос о самолетах для оснащения нового индийского авианосца "Викрант".

Российские палубные многоцелевые истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ входят в авиакрыло истребителей авианосца собственной индийской разработки и постройки "Викрант". В перспективе ожидается принятие в состав авиакрыла корабля самолета морского базирования собственной разработки, созданного на базе индийского истребителя "Теджас". Кроме того, Индия намерена приобрести и западные палубные самолеты: Нью-Дели в настоящее время выбирает между предложенными ему Rafale от французской компании Dassault Aviation и F-18 производства американской корпорации Boeing.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-18
Rafale
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
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