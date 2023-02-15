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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили об иммунитете системы ВТС РФ к недобросовестной конкуренции

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Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Струговец

Гендиректор организации Александр Михеев отметил, что с начала специальной военной операции российский оборонно-промышленный комплекс адаптировался под изменения мировой экономики

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Российская система военно-технического сотрудничества (ВТС) обладает достаточным "иммунитетом" к новым ограничениям со стороны Запада. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

"Санкции против российского экспорта оружия и военно-промышленного комплекса, стоит напомнить, введены давно, и отечественная система ВТС с иностранными государствами была достаточно "иммунизирована" к новым проявлениям недобросовестной конкуренции", - сказал он.

По его словам, с начала специальной военной операции российский оборонно-промышленный комплекс адаптировался под изменения мировой экономики. "Логистические и финансовые потоки подверглись переформатированию, но мы их вместе с партнерами уже адаптировали под современные условия", - отметил Михеев.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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