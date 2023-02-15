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РИА Новости

В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К

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Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

В зону СВО прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне специальной военной операции, экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.

БРМ-1К – это боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. В отличие от пехотной машины часть отделения десанта занята специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которое необходимо для разведки.

"Поступила новая техника – БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <...> Техника новая, электроника. <...> Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. <...> Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел – туда и попал", — рассказал РИА Новости один из военных.

Контракт на модернизацию машин был подписан между Минобороны и "Уралвагонзаводом" в 2020 году, а сообщения о первых поставках в армию появились в мае 2022 года.

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Продукция
БМП-1
БРМ-1К
БТР-82
БТР-82А
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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