Войти
ТАСС

Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли на 17 февраля

437
0
0
Космодром Танэгасима
Космодром Танэгасима.
Источник изображения: © EPA/Korea Aerospace Research Institute

Такие меры приняли из-за неподходящих погодных условий

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Первый запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима перенесен с 15 на 17 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск планируется осуществить ориентировочно в 10:40 по местному времени (04:40 мск). Резервный период для запуска - с 18 февраля по 10 марта.

Запуск из-за неподходящих погодных условий переносили с 12 на 13 февраля, а затем с 13 февраля на 15 февраля.

Изначально первый запуск H3 планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем не выявили.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. Она должна заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.

В JAXA надеются, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($75 млн), что значительно дороже других мировых аналогов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2023
Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли на 15 февраля
27.01.2023
Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли на 13 февраля
26.12.2022
Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 запланирован на 12 февраля
18.01.2022
СМИ: Япония отложила первый пуск ракеты-носителя H3
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
27.03.2014
Компания «Муцибиси» выбрана генеральным подрядчиком следующей японской ракеты-носителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 00:04
  • 44782
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 23:27
  • 1
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:11
  • 151
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам
  • 15.02 17:18
  • 4
Зачем России база на Красном море
  • 15.02 17:06
  • 1
Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL
  • 15.02 16:36
  • 1
Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
  • 15.02 16:15
  • 0
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
  • 15.02 15:25
  • 15
МиГ-35 уже в войсках
  • 15.02 13:05
  • 2
Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине
  • 15.02 11:49
  • 0
Терроризм made in Poland