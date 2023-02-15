В ФСВТС сообщили о интересе к российской ЗРС С-500 со стороны ряда стран

Заместитель главы ФСВТС Дрожжов: некоторые страны проявляют интерес к российской ЗРС С-500

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев – РИА Новости. Некоторые страны проявляют интерес к новейшей российской системе ПВО-ПРО С-500 ("Прометей"), заявил РИА Новости в ходе выставки Aero India заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Нью-Дели о закупке "Прометеев".

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Как отмечал в апреле гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.