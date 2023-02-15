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РИА Новости

Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА

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Корабль "Адмирал Невельской"
Корабль "Адмирал Невельской".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил поразил "вражеский" БПЛА

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) большого десантного корабля "Адмирал Невельской" Тихоокеанского флота провели учение по противовоздушной обороне у Курильских островов", говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба ТФО, по замыслу учений экипаж корабля "Адмирал Невельской" обнаружил беспилотный летательный аппарат, запущенный с одного из необитаемых островов диверсионно-разведывательной группой условного противника. Личный состав привел ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами.

"Также в соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские расчеты большого десантного корабля провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью", - отмечается в сообщении.

Ранее экипаж БДК "Адмирал Невельской" провел на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники соединения морской пехоты ТОФ.

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Проекты
БДК 775
БПЛА
Военные учения
ТОФ
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