Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил поразил "вражеский" БПЛА

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) большого десантного корабля "Адмирал Невельской" Тихоокеанского флота провели учение по противовоздушной обороне у Курильских островов", говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба ТФО, по замыслу учений экипаж корабля "Адмирал Невельской" обнаружил беспилотный летательный аппарат, запущенный с одного из необитаемых островов диверсионно-разведывательной группой условного противника. Личный состав привел ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами.

"Также в соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские расчеты большого десантного корабля провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью", - отмечается в сообщении.

Ранее экипаж БДК "Адмирал Невельской" провел на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники соединения морской пехоты ТОФ.