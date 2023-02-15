Китайский эксперт заключил, что Россия достигла стратегических целей на Украине

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян уточнил, что РФ "сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра", откуда может методично наносить атаки в западном направлении

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно не способна обороняться. Такую точку зрения высказал во вторник политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

"На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты", - приводит его мнение китайская газета Global Times. Как уточнил эксперт, Россия "сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра", откуда может методично наносить атаки в западном направлении.

Что касается ВСУ, по словам Люй Сяна, они "абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону". Он подчеркнул, что Киев "на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО".

Эксперт указал на ошибочную оценку ситуации на Украине Западом, который "чересчур преувеличивает стратегические амбиции" России. По словам Люй Сяна, поставки более эффективных западных вооружений Киеву могут привести к расширению территории, охваченной военными действиями.

В частности, китайский политолог полагает, что "первыми, кто пострадает" в случае эскалации, станут два члена НАТО - Польша и Румыния. Люй Сян добавил, что в такой ситуации Соединенные Штаты при принятии стратегических решений "столкнутся с настоящей дилеммой". Как объяснил эксперт, в случае разрастания конфликта негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине "будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.