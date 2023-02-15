FT: в Вашингтоне допустили поставку боевых самолетов Украине в будущем

По данным газеты, поставки истребителей обсудят 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Несколько чиновников в Вашингтоне допускают, что США могут отправить свои боевые самолеты на Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран. Об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times.

По ее данным, поставки истребителей будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Газета не уточнила, на чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем. 31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Издание указало, что киевские власти рассматривают получение западных боевых самолетов в качестве долгосрочной цели, в то время как сейчас акцент делается на отправку боеприпасов на Украину.