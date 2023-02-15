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ТАСС

Politico: Вашингтон не станет отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

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Источник изображения: EPA-EFE/ YONHAP SOUTH KOREA OUT

Решение объясняется тем, что отправка этих вооружений Украине привела бы к истощению американских арсеналов и подорвала бы боеготовность войск США в случае будущих конфликтов, пишет газета

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Представители американских властей заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, поскольку у самих США нет излишка этих вооружений. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, американская сторона объясняет свое решение тем, что отправка этих вооружений Киеву привела бы к истощению американских арсеналов и подорвала бы боеготовность войск США в случае будущих конфликтов.

"В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя", - заявил изданию представитель Пентагона. "Есть другие способы предоставить Украине возможности, который ей нужны, чтобы наносить удары по целям", - добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что США согласились отправить Украине планирующие высокоточные реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, однако отклонили запросы на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.

Министерство обороны США объявило 3 февраля о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в 2,175 млрд долларов, в который вошли в том числе GLSDB. По оценке Пентагона, в целом с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 29,3 млрд долларов. 

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