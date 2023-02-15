Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС

Заместитель главы ФСВТС Дрожжов: Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

"Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения", - сказал Дрожжов, отвечая на вопрос, приняла ли Индия российское предложение о совместной разработке основного боевого танка на базе "Арматы".

По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов.

Танк "Армата" (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.

Масса танка – 55 тонн, мощность двигателя – 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.