Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота, расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса БДК уничтожили беспилотник условных диверсантов

ТАСС, 14 февраля. Расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) большого десантного корабля (БДК) "Адмирал Невельской" Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях у Курильских островов уничтожили беспилотник условных диверсантов, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"По замыслу учения экипаж БДК "Адмирал Невельской" обнаружил беспилотный летательный аппарат, запущенный с одного из необитаемых островов диверсионно-разведывательной группой условного противника. В ходе учения личный состав приготовил ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами", - говорится в распространенном сообщении.

Добавляется, что в соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские расчеты большого десантного корабля провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью.

Ранее экипаж корабля "Адмирал Невельской" провел на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники соединения морской пехоты ТОФ.