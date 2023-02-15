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ТАСС

В КТРВ сообщили о разработке средств защиты портов и прибрежной инфраструктуры

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Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон морских акваторий России.
Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон морских акваторий России.
Источник изображения: ПАО "Амурский судоремонтный завод"

В корпорации пояснили, что продолжают совершенствовать корректируемые авиабомбы, торпедное и минное оружие, береговые ракетные комплексы

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) продолжает вести работы по совершенствованию корректируемых авиабомб, торпедного и минного оружия, береговых ракетных комплексов, а также средств защиты портов и элементов прибрежной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в КТРВ в ходе проведения международной выставки Aero India 2023.

"Продолжаются работы по совершенствованию корректируемых авиабомб, торпедного и минного оружия, береговых ракетных комплексов, средств защиты портов и элементов прибрежной инфраструктуры, радиоэлектронных систем", - сказали в корпорации.

Там подчеркнули, что одним из приоритетных направлений работ является миниатюризация авиационных ракет. На международном форуме "Армия-2022" была представлена новинка - межвидовая многоцелевая ракета модульного построения Х-МД-Э весом 110 кг.

В КТРВ рассказали, что участию в выставочной деятельности, где корпорация представляет обновленный модельный ряд ВТО, уделяют особое внимание. "Из новинок, представленных на последних международных авиасалонах, стоит отметить изделие "Гром-Э" в вариантах авиационной управляемой ракеты, "Гром-Э1" и планирующего боеприпаса "Гром-Э2", модернизированный вариант противокорабельной ракеты Х-59МК с боевой частью двойного действия, малозаметную высокоточную авиационную ракету Х-69 класса "воздух - поверхность", электрическую торпеду ЭТ-1Э", - подчеркнули в корпорации.

За 20 лет в КТРВ создали свыше 20 систем высокоточного оружия. "На смену хорошо зарекомендовавшим себя ракетным комплексам приходят новые, модернизированные образцы, зачастую не имеющие мировых аналогов", - добавили в корпорации, отметив, что, в частности, в 2022 году штатно прошли испытания гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон" с противокорабельной ракетой. Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный "Цирконами", 4 января 2023 года отправился в дальний поход.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводят раз в два года. Россия является активным участником выставки В этом году на ней представили свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Х-38
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
22350
ГЗЛА
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