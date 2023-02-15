Украине предложили сдать территории ради "победы" над Россией

Автор статьи в Jerusalem Post предлагает Украине вариант "победы на Россией". По его мнению, Киев вполне может отказаться от части территорий ради мира с Москвой и вступления в НАТО.

Возможно, Украине стоит отдать часть территории, даже одну из четырех южных областей, в обмен на мир с Россией, а также членство в НАТО.

Противники мирного урегулирования конфликта России с Украиной обычно утверждают, что на агрессию нужно отвечать силой. Если диктатор вторгается на чужую территорию, вы должны дать ему отпор или помочь в этом другой стране.

С самого начала члены НАТО заняли позицию прагматичного компромисса. Поскольку Украина не входит в альянс, у него нет доктринальных оснований, чтобы отправить свои войска и авиацию. Вместо этого страны НАТО, особенно США, направили крупные военные поставки, начиная от зенитных ракет и заканчивая патронами, программным обеспечением, а в последнее время и танками, чтобы вооружить украинцев. Но не войска.

Отсюда возникает законный вопрос — следует ли отвечать на неоправданную агрессию такой силой, которая необходима для победы над врагом. В случае с Украиной, ее армия и добровольцы среди мирного населения смогли помешать России достичь своей главной цели, которая заключалась в полном захвате Украины.

Украина может добиться победы над Россией, если отдаст часть территории

Если бы сейчас Украина достигла мирного соглашения с Россией, скажем, такого, при котором Москва получила бы две из четырех областей на юге Украины, а именно Донецкую и Луганскую, было бы этого достаточно для примирения?

Вы можете утверждать что угодно, но поскольку это позволит Киеву сохранить контроль над подавляющим большинством территории своей страны, есть веские основания полагать, что это не приведет к миру. Скорее, можно утверждать, что это будет частичная победа.

Кроме того, цена попытки одержать победу в конфликте 2014 года, который перетек в столкновение в 2022 году, потенциально катастрофична, поскольку никто не знает, прибегнет ли Путин к ядерному оружию, если Украина начнет приближаться к полной победе, в которой Россия не получит ничего. В конце концов, Россия может разбомбить большую часть Украины, оставив ее не только частью России, но и в значительной степени разрушенной, с десятками миллионов убитых украинцев.

Именно поэтому аксиому о том, что на агрессию нужно отвечать силой, следует рассматривать в контексте: в этой ситуации есть две составляющие, которые отличают ее, например, от Второй мировой войны. Так, речь не идет о том, смогут ли США и другие страны НАТО продолжать поставлять Украине оружие, необходимое для победы над Россией, потому что в определенный момент Путин может начать ядерную войну.

Аксиома отвечать на неоправданную агрессию силой — хорошая, но она не является абсолютным принципом войны. Только в 2023 году в этом мире осталось очень мало таких принципов. Категорического императива Канта, если воспользоваться рефреном Уильяма Батлера Йетса, "больше нет, он с О’Лири в гроб сошел".

Танки, которые США, Германия, Франция и Польша направляют на Украину, помогут украинской армии дать отпор русским. Вопрос о том, стоит ли Западу беспокоиться о том, чтобы Путин сохранил лицо, остается открытым. Путин — не Гитлер, и обращаться с ним как с так же — это риск.

Возможно, Украине стоит отдать часть территории, даже одну из четырех южных областей, в обмен на мир с Россией, а также членство в НАТО.

Попытка убить всех до единого российских солдат и полностью унизить президента Владимира Путина ставит Украину и НАТО в опасное положение. Слишком большие унижения могут привести к непредсказуемым последствиям.

Дейв Андерсон (Dave Anderson)