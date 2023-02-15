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ТАСС

Экс-премьер Молдавии обвинил Киев во втягивании Кишинева в конфликт с Россией

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Ион Кику
Ион Кику.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуац...

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Украины пытаются любыми путями втянуть Молдавию в свой конфликт с Россией. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала N4 бывший премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.

"Мы видим, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт <…> Внимание международного сообщества к нему снижается, и чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков, нужно как можно больше вовлеченных сторон", - сказал Кику, комментируя прозвучавшие ранее заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией государственного переворота в Молдавии, который озвучила в понедельник и глава Молдавии Майя Санду.

"Нельзя идти на поводу этих лиц, которые хотят просто сохранить власть, не будет никакого подрыва государственности", - сказал Кику, отметив, что оппозиционные партии в Молдавии не имеют планов "дестабилизировать страну, так как это никому не нужно".

Президент Молдавии в понедельник выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. По словам Санду, полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в страну для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, и "все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. 

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Белоруссия
Молдавия
Россия
Сербия
Украина
Черногория
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