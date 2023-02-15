Премьер-министр Финляндии пошла на поводу у эстонской коллеги

Премьер-министр Финляндии Санна Марин премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции в Хельсинки. 15 ноября 2022 года.

Demokraatti: финские политики уверены, что к июлю Финляндия станет членом НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предложения эстонской коллеги, реализация которых ускорит военные поставки на Украину, сообщает Demokraatti. Солидарна она и с инициативами премьер-министра Эстонии, направленными на увеличение производства вооружений в Европе.

Председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) заявил 10 февраля, что у комитета есть общее мнение о том, как следует разрабатывать законы, связанные со вступлением в НАТО.

Многие партии поддержали идею составить законы, связанные со вступлением в НАТО, еще до проведения выборов в парламент (состоятся 2 апреля с.г., прим.ред.).

"Когда членство Финляндии ратифицируют все страны НАТО, мы сможем полноценно вступить в альянс уже через несколько часов. Хорошо, что (в Финляндии) это можно сделать заранее", — сказала Марин в беседе с Yle.

Турция и Венгрия — единственные страны НАТО, еще не давшие согласия на членство Финляндии и Швеции в альянсе. По словам Марин, процесс его ратификации зависит напрямую от Турции и Венгрии.

"Мы заявили, что хотим, чтобы эти вопросы были решены одновременно, и чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО одновременно".

По словам Марин, с позиции оборонного планирования НАТО было бы проблематично, если бы Финляндия стала членом альянса в одиночку, а Швеция осталась бы ждать включения в него.

Президент Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) и министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) недавно заявили, что, по их мнению, Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО к моменту проведения саммита альянса в Вильнюсе в июле.

Марин не прокомментировала, на чем основан оптимизм в отношении графика вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По ее мнению, вздохнуть с облегчением можно будет только тогда, когда будут завершены недостающие процессы ратификации и обе страны станут членами НАТО.

"Я вздохну с облегчением только тогда, когда этот процесс будет завершен", — заявила Марин.

Марин согласна с премьер-министром Эстонии Каей Каллас (Kaja Kallas) в том, что страны ЕС могли бы приобретать вместе средства для ведения обороны Украины.

На саммите ЕС в Брюсселе Кая Каллас предложила использовать для оказания военной помощи Украине ту же модель, что и для закупок вакцин против коронавируса.

Страны ЕС могли бы собрать определенную сумму, а комиссия могла бы заняться закупкой необходимых материалов. После этого вооружение можно было бы отправить прямо на Украину. По словам Каллас, это ускорило бы поставки оружия на Украину.

Каллас также заявила, что страны ЕС должны увеличить производство вооружений.

Марин поддерживает усиление оборонного производства в Европе.

По ее словам, европейское оборонное производство необходимо сделать более эффективным из-за происходящего на Украине, а также потому, что Европе необходимо укрепить собственную оборону.

"Нам нужно обсудить эти совместные решения. Я лично поддерживаю позицию премьер-министра Эстонии", — сказала Марин в беседе с Yle.