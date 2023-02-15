Польша бежит впереди паровоза, разжигая конфликт. Она забыла о мощи России

Myśl Polska: Варшава игнорирует потенциал России и ее военную мощь

Поставки Украине оружия и военной техники постепенно втягивают Польшу в конфликт как непосредственного участника, пишет Myśl Polska. Это очень рискованная и опасная политика. При этом Варшава игнорирует потенциал России и не замечает ее военного могущества.

Михал Радзиковский

Когда в сентябре 1939 года немецкие войска перешли границу Польши, пропаганда тогдашнего режима Санации предрекала победу Польши и скорое окончание войны.

Несколько ранее маршал Эдвард Рыдз-Смиглы грозился, что поляки никому не отдадут даже пуговицы, а его сторонники во время парадов и манифестаций восклицали: "Вождь, веди нас на Каунас!" Подтверждением "державного" статуса Польши было также знаменитое занятие Тешинской Силезии. Эти действия, являющиеся проявлением мегаломании, высокомерия и безответственности, привели к краху – все эти мечты рухнули, словно карточный домик, в сентябре 1939 года, когда вождь со своей свитой в панике бежал в Румынию, оставив общество на произвол судьбы и военного пожара.

Теперь, после почти 80 лет относительного мира в этом регионе, демоны войны вернулись. Конфликт на Украине собирает все больше жертв, а с последствиями войны сталкиваются не только воюющие стороны, но и мирное население. Каждый день войны – это очередная трагедия. Продление этого состояния грозит распространением конфликта на соседние страны, в том числе и на Польшу.

Должны ли в этой ситуации поляки участвовать в военной помощи Украине? Должна ли Польша играть роль буфера в российско-украинском конфликте, являющемся де-факто конфликтом стран НАТО и России? Позиция польских властей однозначна – нужно поставлять Украине оружие и военную технику, так как это купирует российскую угрозу. Но разве такие действия не могут быть расценены Россией как непосредственное участие Польши в конфликте? Это очень рискованная и опасная политика. Россия является мировой державой с ядерным арсеналом. Несмотря на введенные санкции и ряд внутренних проблем, она остается страной с большими ресурсами и почти неисчерпаемым сырьевым потенциалом. Это замечают даже те, кто однозначно выступает на стороне Украины. Например, на портале defence24.pl, который трудно подозревать в пророссийских симпатиях, можно прочитать следующее: "Мы должны помнить, что Вооруженные силы России, которые продемонстрировали ряд недостатков, являются лишь одним из элементов военной системы (…) России, а основой этой системы является общество и все государство в целом. И пока что оно, к сожалению, справляется достаточно хорошо – настолько хорошо, чтобы поддерживать военные усилия, несмотря на огромные потери".

Однако иного мнения придерживаются польские политики, которые не теряют оптимизма. Сомнения в дальнейшем развитии конфликта отсутствуют, например, у премьер-министра Матеуша Моравецкого, который заявил по поводу передачи Украине танков "Леопард": "Я стараюсь взвешивать слова, но скажу прямо. Украина и Европа выиграют эту войну – с Германией или без нее". Еще более "дальновидной" является бывший министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Анна Фотыга, которая размышляет о будущем расчленении Российской Федерации: "Международное сообщество не может оставаться в стороне, оно должно взять на себя инициативу по поддержке рефедерализации российского государства". Риторика правящих кругов, а также большинства оппозиционных деятелей, непоследовательна и нелогична – с одной стороны, они рассматривают Россию как угрозу, а с другой, пренебрегают ее потенциалом и не замечают ее военного могущества. В отличие от Ирака или Ливии, Россия не является такой страной, где в интересах западных стран можно заменить президента и политическую элиту, организовав вторжение или цветную революцию. Согласно последнему рейтингу Global Firepower Россия по-прежнему занимает второе место в списке основных военных держав мира.

В этой ситуации стремление Польши бежать впереди паровоза и разжигать конфликт является крайне необдуманным и безответственным. Наоборот, в интересах Польши деэскалация конфликта, а также постепенная нормализация и стабилизация ситуации на Украине. Конечно, на нынешнем этапе это кажется трудным или даже невозможным, но такие действия должны быть предприняты международным сообществом. Расширение войны за пределы Украины – худшая альтернатива. Здесь стоит вспомнить слова Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой это будут палки и камни".