США сломали НАТО, а не Россию

AT: в бездумной погоне за победой Америка сломала не российскую армию, а НАТО

США бросили все силы на поддержку Украины, которая даже не член НАТО, и их не пугает вероятность новой мировой войны, пишет Asia Times. Но политика Вашингтона никак не помогает "победить" Москву. Напротив, если он продолжит в том же духе, его дни как главного игрока в Европе сочтены

Брэндон Вайхерт

"Мы обескровим русских на поле боя!" — с гордостью заявил один высокопоставленный чиновник ВВС США на мероприятии, где я выступал в прошлом году.

Звучало вполне логично. Россия незаконно вторглась на территорию своего независимого соседа, и мир был потрясен этим событием.

Правда, у меня и тогда возникли на этот некоторые оговорки.

Как бы то ни было, Россия — великая ядерная держава с крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, и ее войска вошли на территорию соседнего государства, а Америка находится за океаном и на другом континенте — и у нее свои стратегические проблемы на Ближнем Востоке и в Азии.

Стратегия словно по пьянке

Слишком долго Вашингтон отказывается стратегически мыслить по важнейшим вопросам внешней политики нашей эпохи. А в тех редких случаях, когда вашингтонские политики все же включают стратегическое мышление, их детища мало напоминают реалистические попытки воспользоваться государственной властью, и выглядят скорее так, словно их задумали за настольной игрой в состоянии сильного подпития.

Это же касается болезненной фиксации США на Украине.

Мы говорим, что русские вторглись на Украину и мобилизовали все свое общество на боевые действия. По словам популярного геополитического аналитика Питера Зейхана, это "последняя война России". Дескать, их страна не протянет больше десятилетия, а российская экономика и политическая система рухнут из-за того, что российский лидер Владимир Путин переоценил свои силы на Украине.

Все эти утверждения могут оказаться правдой. Однако руководство Вашингтона решило их проверить, бросив все свои силы на поддержку Украины, которая даже не входит в НАТО, и рискуя новой мировой войной.

Но что, если все пойдет не по плану? В военных действиях первоначальные замыслы редко выдерживают первое столкновение с противником.

В Вашингтоне рассуждают так: за "бесценок" в виде украинских жизней и казенных долларов Запад может покончить со стратегической угрозой США и партнерам по НАТО со стороны Путина.

Добавьте помпезной риторики насчет спасения демократии, а всех скептиков записывайте в новые Невиллы Чемберлены — и вы получите выигрышный сценарий. Кроме того, не американцы же там гибнут. Это вам не Ирак и не Афганистан. Это "чистая" война сверхдержав эпохи постмордерна, и русские ничего не смогут сделать, чтобы нас остановить.

Таково, во всяком случае, наше мышление. Но, друзья мои, я спешу вам напомнить, что тот же самый двухмерный анализ завяз в неудачных ближневосточных авантюрах за последние 20 лет. Хотя на Украине крупных американских армий (пока) нет, факт остается фактом: тот же самообман и те же иллюзии, из-за которых мы застряли в Ираке, теперь втянули США еще и в безвыигрышную войну на Украине.

Только вдумайтесь: нам внушают, что украинский лидер Владимир Зеленский — это Уинстон Черчилль. Безусловно, Зеленский делает все возможное, чтобы спасти свою страну, и по-своему это достойно восхищения. Но, несмотря на весь пиар на Западе, он не столько Черчилль, сколько Ахмад Чалаби.

Провал как фирменная черта

На всякий случай напомню: Чалаби был коррумпированным иракским эмигрантом протегеранского толка, который мечтал сменить Саддама Хусейна после американского вторжения. Это он и его товарищи по изгнанию вешали лапшу доверчивым неоконсерваторам, окружившим президента Джорджа Буша-младшего, и убедили их вторгнуться в Ирак на основе сомнительных разведданных.

Однако после свержения Саддама Хусейна их план полетел под откос. Так называемый Иракский национальный конгресс под руководством Чалаби не смог ни заручиться народной поддержкой соплеменников, ни стать надежным партнером американцев.

Но вы бы только видели, как классно эта якобы "стратегия" вашингтонских гениев смотрелась на бумаге!

Перед вторжением в Ирак в 2003 году американцы рассчитывали избавиться от вечных неприятностей, что чинил им Саддам Хусейн — по словам голодных до власти эмигрантов, он ведь не только клепал ядерные бомбы, но делился этим потенциалом с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ) — но и разместить в самом сердце Ближнего Востока вооруженные силы США и тем "стабилизировать" весь регион.

Попутно американцы установят проамериканский демократический режим под контролем Чалаби, а любые понесенные в ходе вторжения издержки возместят за счет обильных месторождений Ирака. Прибрав их к рукам, американцы окажутся в центре мировой нефтеторговли!

План идеальный, результаты — не очень. Демократии в Ираке не получилось. Нефтяное богатство финансовых потерь Америки не возместило. Наконец, американцы ушли из Ирака и стратегическими нефтяными потоками больше не управляют.

Зато эх, как славно смотрелась эта стратегия в 2002 году!

А ввод американских войск на постоянной основе, разумеется, не только не стабилизировал регион, но и превратил богатую ресурсами территорию в рассадник антиамериканизма. Интервенция США лишь усугубила исламистскую угрозу и в самой Америке.

Сегодня исламистские группировки расползлись за пределы Афганистана практически по всем уголкам Большого Ближнего Востока, а образовавшийся после свержения Саддама Хусейна вакуум власти заполняет антиамериканский Иран.

Мы приближаемся к двадцатой годовщине вторжения США в Ирак, и вашингтонский внешнеполитический истеблишмент наступил на те же грабли — только на сей раз на Украине и против России, крупной ядерной державы.

Мы приняли план, который не имеет никакого отношения к реальности, а затем еще и внушили себе, что он прекрасно сработает, даже когда дело явно пошло не так.

Мы сломали не Россию, а НАТО

Как показало недавнее скандальное расследование журналиста Сеймура Хёрша, за сентябрьским подрывом трубопровода "Северный поток", который снабжал Европу обильным и дешевым российским газом, могли стоять США. Это новый поворот в европейской катастрофе, разворачивающейся перед нашими глазами, словно в замедленной съемке.

Вашингтон заявил миру, что поддерживает Украину во имя "сохранения" НАТО (и это при том, что Украина в альянс не входит). Но для того, чтобы удержать крупного члена НАТО Германию на своей стороне, Вашингтон предположительно провел тайную атаку на ключевую гражданскую инфраструктуру страны, которая станет долгосрочным ударом по ее экономике.

И теперь, когда это стало достоянием общественности, как, по мнению Вашингтона, отреагирует немецкий народ?

Сегодня в Германии крепнут антинатовские и пророссийские настроения — как среди ультраправых, так и среди крайне левых. На фоне ужасных экономических условий из-за боевых действий эта новость наверняка обрушит пронатовское правительство. А на смену ему придут люди, которые ослабят альянс еще сильнее, чем бестолковое поведение Америки.

Россия между тем продолжает методично продвигаться на Украине, обескровливая Киев и высасывая деньги американских налогоплательщиков. Всё, чего добилась интервенция Америки на Украине, — тотальной войны Запада и Киева против России. Таким образом, никакой сделки по спасению украинцев в ближайшее время не предвидится.

Российские силы продвинутся гораздо ближе к восточному флангу НАТО, и Москва сможет даже пойти на дальнейшую эскалацию против НАТО в отместку за ее неуклюжие попытки сломать российской армии хребет на поле боя.

Вашингтон даже близко не сломал российскую армию. Он лишь подорвал собственную мощь — и мощь НАТО — в бездумной попытке одержать победу над соперником калибра России без фактического сражения. Более того, Запад может и не избежать войны с Россией — однако из-за собственных оплошностей воевать придется в гораздо более слабой позиции, чем в самом начале русско-украинского конфликта.

Это не стратегия, а идеологическая наивность. К тому же чреватая новой мировой войной.

Что делать дальше?

Чтобы Америке выйти из нынешнего затруднительного положения, она должна отказаться от безоговорочной поддержки Украины и вместо этого крепить уязвимый восточный фланг НАТО. В конце концов, организация замышлялась как многосторонний оборонительный союз, а не средство односторонней демонстрации американской мощи.

Если Вашингтон сможет вернуться к такому образу НАТО, геополитической катастрофы еще удастся избежать. Вашингтону и Брюсселю также придется восстановить хотя бы некоторое подобие дипломатии с Москвой.

Если же Вашингтон продолжит вкладывать ресурсы, время и престиж в безнадежное дело Украины, то результаты окажутся для нас столь же катастрофическими, как и для Европы в 1914 году, а победа Запада в таких условиях отнюдь не гарантирована.

Выиграет ли Россия на Украине или нет — вопрос второстепенный по сравнению с последствиями конфликта для НАТО и стойкости США в Европе. Сегодня дни Америки как основного игрока в этом регионе стремительно заканчиваются — если только Вашингтон не пойдет на крутую переориентацию своей политики.

Брэндон Вейкерт — автор книг "Победа в космосе: как Америка остается сверхдержавой", "Теневая война: стремление Ирана к превосходству" и "Биохакеры: как Китай пытается контролировать саму жизнь"