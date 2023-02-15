GT: поездка Байдена в Польшу — попытка самоустраниться из украинского конфликта

Успехи России на Украине дали США повод для беспокойства, пишет GT. Вашингтон уже не уверен, стоит ли дальше вкладываться в Киев. Он ищет способ самоустраниться из конфликта и передать "обязанности защитника" кому-то еще — например, Варшаве.

Украинский конфликт приближается к переломному моменту. То же самое касается политики Соединенных Штатов. В пятницу Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля посетит Польшу, тем самым "отметив" годовщину начала спецоперации. Тем не менее, каким бы благородным американская сторона не изображала этот визит, факт остается фактом: вашингтонская стратегия прокси-войны зашла в тупик.

Джон Кирби, спикер Белого дома, заявил, что этой поездкой Байден даст миру сигнал, который покажет, что США по-прежнему стоят вместе с Украиной. Но это лишь повторение старого клише о поддержании высокого боевого духа. Кирби также отметил: "Президент хочет поговорить о важности решительной и единой поддержки Украины международным сообществом в течение этого года". А это звучит уже более реалистично.

Пока неизвестно, какие реальные цели и мотивы стоят за поездкой Байдена. Все зависит от риторики, которую он выберет, и от встреч, которые проведет в Польше. И все же нельзя не отметить, что позиция США в конфликте становится все более запутанной. До сих пор Вашингтон извлекал большую выгоду из кризиса. Но переломный момент вот-вот наступит, заявил Шэнь И, профессор Фуданьского университета.

Запад слишком преувеличивает стратегические амбиции Москвы. Он продолжает утверждать, что Россия терпит неудачу на Украине и что она не может исполнить своих планов. Однако, по правде говоря, почти все стратегические цели Кремля в основном достигнуты, сказал Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии общественных наук.

Россия создала устойчивую линию обороны на восточном берегу Днепра, и теперь ее войска могут не только наносить контрудары, но и совершать небольшие атаки в западном направлении. С другой стороны, Украина вообще не обладает возможностью самостоятельно обороняться и на 100% зависит от помощи США и других стран НАТО, добавил господин Люй.

При этом для Штатов конфликт все больше превращается в кроличью нору. Сколько они будут готовы предложить и сколько получат взамен? Будет ли военная помощь Вашингтона выгодной или ударит обратно по нему самому? Ответить на эти вопросы Америке становится все сложнее.

На Украине ВСУ все еще трудно оттеснить российские силы. По словам экспертов, за пределами фронта среди высшего руководства Киева также идет череда увольнений, а огромное количество молодых людей, представителей элит и талантов покидают свою родину.

Позиция США кажется все более непоследовательной с точки зрения разработки стратегии участия в украинском конфликте. Задав сильную антироссийскую тенденцию во внутренней политике, Вашингтон оставил себе мало пространства для геополитических компромиссов.

Аналитики считают, что Москва сможет пережить войну на истощение, что "оставит государства НАТО практически беззащитными и опустошит их арсеналы из-за военной помощи Киеву", – заявил Джордж Гэллоуэй, британский парламентарий, шесть сроков пребывавший в должности.

Пока США бесконечно говорят о международной солидарности, они в то же время прилагают все усилия, чтобы самоустраниться. На самом деле Соединенные Штаты хотят, чтобы Польша подтолкнула Евросоюз и сыграла более важную роль в конфликте, заменив Америку.

Год спустя Вашингтон, инициатор российско-украинского конфликта, начал колебаться. Он сомневается, не слишком ли велико политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского и не слишком ли бедственно положение, в котором оказались США.

Поставка все более совершенного вооружения только сильнее спровоцирует Москву и рискует эскалировать конфликт. Если он распространится, то первыми пострадают Польша и Румыния, члены НАТО, находящиеся под защитой пятой статьи альянса о коллективной обороне. По словам господина Люя, к тому времени США и страны НАТО столкнутся с настоящей политической дилеммой, поскольку последствия этого противостояния для мира будут в сто раз серьезнее, чем конфликт, начавшийся 24 февраля прошлого года.

В марте 2022 года Байден посетил польскую границу Жешув и разделил пиццу с дислоцированными там американскими солдатами. Все это было ради политического шоу. Год спустя представление американского президента, очевидно, должно продолжаться, каким бы оно ни было. Эксперты пока гадают, встретится ли Байден с Зеленским в Польше или, может быть, по дороге он заглянет на Украину. Но эти сценарии, если они воплотятся, будут иметь лишь символическое значение.

На сегодняшний день Штаты стремятся как сократить свои потери, так и устроить хорошее шоу. Но что из этого важнее, пока непонятно.