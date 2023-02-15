Первого замминистра обороны Украины временно разрешили назначать из числа военных

Правило будет действовать на период военного положения в стране

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий военному в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала занимать должность первого заместителя министра обороны. Указ опубликован в понедельник на сайте президента.

Правило будет действовать на период военного положения на Украине. Президент также поручил правительству внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения, направленные на укрепление гражданского контроля над органами безопасности по стандартам НАТО.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Согласно закону "О национальной безопасности Украины" 2018 года, министр обороны и его заместители назначаются из числа гражданских лиц.