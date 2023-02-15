Экс-глава МИ-6 призвал Запад не демонстрировать боязнь эскалации конфликта на Украине

Алекс Янгер при этом отметил, что пока нет свидетельств подготовки РФ к возможному применению ядерного оружия

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 (2014-2020) Алекс Янгер выразил мнение, что Запад не должен демонстрировать публично боязнь эскалации конфликта на Украине, даже если подобные риски существуют.

"Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил, хотя я не думаю, что это произойдет. Реальность такова, что Китай и Индия высказались против этого, Запад предупредил о мощных ответных мерах, и это не имеет смысла с военной точки зрения. Для нас было бы ошибкой демонстрировать [президенту РФ Владимиру] Путину, что наша [помощь Украине] в той или иной степени ограничена в результате угроз", - сказал он в понедельник в интервью радиостанции Times Radio.

Янгер отметил, что пока нет свидетельств подготовки РФ к возможному применению ядерного оружия. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, а говорящие о ней люди ведут себя безответственно.

"Риск [эскалации] существует, но с моей точки зрения риск [будет] гораздо выше, если [конфликт] не завершится видимым провалом России на Украине", - заявил он. Янгер предположил, что Запад в итоге увеличит военную помощь украинским властям. "Нужно, чтобы это закончилось на наших условиях", - добавил бывший руководитель МИ-6, призвав поставить Киеву боевые самолеты.

Янгер также прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в США, указав, что решение сбить его было принято президентом США Джо Байденом под давлением американского истеблишмента и СМИ. "По сути, он (Байден - прим. ТАСС) попал в ловушку ожиданий со стороны политического класса и собственного населения", - подчеркнул экс-глава британской спецслужбы.

Янгер заявил, что реакция Байдена на инцидент с китайским аэростатом выглядит резкой на фоне действий 35-го главы Белого дома (1961-1963) Джона Кеннеди во время Карибского кризиса. "Когда я смотрю на то, как президент Байден был вынужден реагировать на шар, пролетавший над Соединенными Штатами, [я понимаю], что у него не было другого выбора. И я задаюсь вопросом: как бы Кеннеди реагировал на Карибский ракетный кризис, если бы он жил в обществе, где новости крутятся 24 часа в сутки?" - сказал он.

В начале февраля власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышавшей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля американские ВС сбили этот "разведывательный шар" в пределах воздушных границ Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этим происшествием госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.