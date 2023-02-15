Выставка Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Выставка АКС КСИР

По случаю очередной годовщины Исламской революции 1979 г., в Иране проходят различные мероприятия. В числе прочего в Исфахане проходит выставка достижений Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

Фоторепортаж от Tasnim

Различные БПЛА - Shahed-129, Shahed-121, Shahed-191, Shahed-141, Shahed-181 и там еще есть Shahed-161, но его почти закрыл здоровый Shahed-191.

Два различных варианта управляемых бомб и одна управляемая ракета семейства Sadid для разведывательно-ударных БПЛА семейства Shahed. Три варианта по-моему впервые показывают.

Разведывательно-ударный Shahed-129

Реактивный ударный Shahed-191

Shahed-161

Младший из семейства беспилотников по схеме "летающее крыло" - Shahed-141

Shahed-181

Тактический разведывательный Shahed-121

БРСД Khaybar Shekan

БРСД Ghadr

Вертолет Shahed 278