Выставка Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Выставка АКС КСИР
По случаю очередной годовщины Исламской революции 1979 г., в Иране проходят различные мероприятия. В числе прочего в Исфахане проходит выставка достижений Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.
Различные БПЛА - Shahed-129, Shahed-121, Shahed-191, Shahed-141, Shahed-181 и там еще есть Shahed-161, но его почти закрыл здоровый Shahed-191.
Два различных варианта управляемых бомб и одна управляемая ракета семейства Sadid для разведывательно-ударных БПЛА семейства Shahed. Три варианта по-моему впервые показывают.
Разведывательно-ударный Shahed-129
Реактивный ударный Shahed-191
Shahed-161
Младший из семейства беспилотников по схеме "летающее крыло" - Shahed-141
Shahed-181
Тактический разведывательный Shahed-121
БРСД Khaybar Shekan
БРСД Ghadr
Вертолет Shahed 278