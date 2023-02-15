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ТАСС

Глава МИД ФРГ подтвердила, что тема поставок истребителей Киеву не стоит на повестке дня

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo, Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP

С таким заявлением Анналена Бербок выступила на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии обсуждения с западными союзниками дальнейших поставок оружия Украине подтвердила, что отправка истребителей Киеву в настоящее время не стоит на повестке дня.

"Это не дебаты, которые мы ведем", - сказала Бербок в понедельник в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, отвечая на вопрос журналиста.

Министры обороны стран НАТО обсудят 14-15 февраля в Брюсселе оказание дальнейшей поддержки Украине. Ожидается, что во встрече также примет участие министр обороны Украины.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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