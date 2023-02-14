Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу

«Мы должны сделать так, чтобы стоимость производства военной техники в Польше была намного меньше, чем сейчас», - заявил генерал Вальдемар Скршипчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши.

Напомним, что госдеп США 7 февраля одобрил продажу Польше 486 пусковых установок ракет класса «земля-земля» HIMARS и около 9000 ракетных боеприпасов, а также полный пакет поддержки на сумму почти 10 млрд. долларов США.

Стоит отметить, что работа по перевооружению Войска Польского носит системный характер. Системность его заключается в громких заявлениях польского военно-политического руководства и подписании дорогостоящих контрактов.

В частности, в рамках «программы технической модернизации» (ПТМ) Польши насчитывается не менее 100 различных программ закупки современного вооружения. Одной из них является программа 2012 года с названием «Лобстер» (на фото выдержка из ПТМ от 18.12.2017). В рамках нее планировалось закупить до 2022 года 18 дивизионов РСЗО. Кроме того, дополнительно предполагалось приобретение двух дивизионов для обучения.

Как видим, распил денег польских налогоплательщиков в течение 11 лет особых результатов не дал, и 9 февраля польское министерство обороны озвучило внесение очередных уточнений в программу «Лобстер». В частности, Варшава планирует закупить 18 дивизионов РСЗО HIMARS с различными типами ракетных боеприпасов, такими как ATACAMS M57 и GLMRS M31A1, а также полный пакет логистической поддержки.

В новом пакете закупки говорится о поставке в Польшу 486 пусковых контейнеров (Launcher-Loader Module Kit) для установки их на польские колесные шасси Jelcz. Контракт также предусматривает поставку различного оборудования, систем наведения (Universal Positon Navigation Unit), средств связи, запасных частей, ремонтных комплектов, а также реализацию программ обучения персонала.

Еще одним интересным фактом является намерение Варшавы получить технологию производства ракет GLMRS M31A1.

Со своей стороны генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что HIMARS очень сильный аргумент для сдерживания России. Бывший командующий сухопутными войсками считает, что РСЗО HIMARS могут быть эффективно использованы, как ценная противокорабельная сила.

«Большой радиус применения ракет, несомненно, будет включать российские базы на Балтике», – отметил он.

На вопрос, возможен ли более масштабный экспорт польского оружия после успешной реализации сотрудничества с США и Южной Кореей, генерал ответил, что «прежде всего, мы должны сделать стоимость производства военной техники в Польше намного ниже, чем сейчас».

«Это связано с тем, что в настоящее время наше оборудование просто не конкурентно за рубежом. У нас очень высокие цены, которые являются результатом высоких производственных затрат в Польше. Это, в свою очередь, на мой взгляд, больше административный, чем технологический вопрос. И в этом отношении мы, к сожалению, уже давно являемся одной из самых дорогих стран в Европе, если не во всем мире», – пояснил Скшипчак.

«Обратите внимание, что в мире действительно много контрактов на поставку вооружений, но никто не хочет покупать их у нас. Даже Украина, которая ведет боевые действия, не является исключением, и не рассматривает покупку у нас ВВСТ даже не за свои деньги», – подытожил генерал Вальдемар Скшипчак.

Как видим польский военачальник, бывший командующий сухопутными войсками, отлично осведомлен, каким образом, и кто именно осуществляет «распил» денег в ОПК Польши. Вместе с тем данный процесс так просто не остановить – нужны десятилетия. Тем временем Варшава продолжает передавать Киеву самолеты (в разобранном виде), вертолеты, танки и другое вооружение, а также полным ходом готовится к вооруженному противостояния с Российской Федерацией.

Павел Ковалев