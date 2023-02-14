В ОАЭ оценили возможный ущерб мировой экономики из-за конфликта на Украине в $2,8 трлн

Министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави не уточнил, на чем основывается его прогноз

ДУБАЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Потери мировой экономики от продолжающегося конфликта на Украине могут составить $2,8 трлн. Такой прогноз озвучил в понедельник министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями войны между Россией и Украиной, из-за которой мир рискует недосчитаться почти $2,8 трлн", - заявил министр. Он также выразил опасение, что конфликт на Украине может спровоцировать начало ядерной войны.

Аль-Гергави не уточнил, на чем основывается его прогноз, однако в сентябре прошлого года Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад, согласно которому последствия российской военной операции на Украине могут привести к сокращению объема мировой экономики в 2023 году на 2%, что эквивалентно $2,8 трлн.