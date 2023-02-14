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РИА Новости

Мишустин образовал в правительстве РФ комиссию по развитию авиационных БПЛА

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем образована в России.

Постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем", – говорится в документе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении сотрудников ведомственной охраны правом сбивать беспилотники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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