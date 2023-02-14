Мишустин образовал в правительстве РФ комиссию по развитию авиационных БПЛА

Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем
МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем образована в России.
Постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем", – говорится в документе.
Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении сотрудников ведомственной охраны правом сбивать беспилотники.