Зачем НАТО наращивает авиаразведку в Восточной Европе

Появляется все больше данных о том, что НАТО расширяет свои разведывательные возможности в Восточной Европе. В этих целях альянс перебрасывает специфические летательные аппараты в Румынию и Польшу. О каких видах техники идет речь, какие риски их переброска создает для ВС России и чем Москва могла бы на это ответить?

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки. "Это позволит союзникам расширить обмен космическими данными с командной структурой НАТО, а также будет содействовать лучшей навигации, связи и раннему предупреждению о пусках ракет", – цитирует пресс-служба НАТО слова Столтенберга.

Это заявление совпало с другим важным событием в области аэроразведки. Так, накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о получении от США в долгосрочную аренду американских беспилотных летательных аппаратов разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Такое решение обусловлено "оперативной необходимостью" для разведки на восточной границе страны.

Отметим, что БПЛА MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics. Дальность полета аппарата составляет до 8,5 тыс. км, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю. Кроме того, ранее ВВС США предлагали поставить Киеву MQ-9 Reaper, но Пентагон так и не принял окончательное решение о передаче, сообщала газета Politico.

Помимо этого, около месяца назад сообщалось о переброске в Румынию самолетов дальнего обнаружения AWACS, которые могут вести разведку вглубь России на сотни километров. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что "эти самолеты могут отслеживать ракетные пуски России, а также следить за полетами нашей авиации".

Таким образом НАТО планомерно расширяет свои разведывательные возможности вблизи российских границ. При этом, если раньше альянс с помощью БПЛА и других средств разведки активно мониторил обстановку в районе северного Причерноморья, то теперь усилия концентрируются по всей линии восточного фланга НАТО. Значимую роль в этом вопросе сыграют и MQ-9A Reaper. Это средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета, напоминает отраслевой эксперт Денис Федутинов.

"Такие беспилотники могут свыше суток барражировать над заданными районами. Видовую разведку они проводят за счет использования высококлассной бортовой многоканальной оптикоэлектронной системы наблюдения американской компании Raytheon или канадской Wescam, а также РЛС с синтезированной аппаратурой AN/APY-8 Lynx II", – добавил собеседник.

"Судя по всему, беспилотники передаются Польше в разведывательном варианте. Однако не стоит самообманываться – эти системы изначально создавались как разведывательно-ударные.

Они способны нести существенную ударную нагрузку, в состав которой, помимо ПТУР Hellfire, также могут входить высокоточные бомбы, такие как GBU-12 и GBU-38. Переход к выполнению боевых задач происходит достаточно быстро", – продолжает Федутинов.

Рассуждая о вызовах, которые возникают перед Россией после передачи таких беспилотников, Федутинов отмечает, что "такие аппараты не являются сложными целями для систем противовоздушной обороны".

"Reaper – это довольно крупные и заметные для средств обнаружения аппараты. К тому же они малоскоростные и неманевренные. В боевой обстановке они вряд ли долго проживут. Но выполняя полеты вдоль границы, они будут обеспечивать определенный вклад в пополнение и обновление данных воздушной разведки НАТО. Если же дело дойдет до боевого применения, им могут делегировать наиболее высокорисковые задачи, в которых шансы потерять пилотов будут неприемлемо высоки", – допускает эксперт.

"Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, так они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации возможного контрнаступления", – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

"Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, это помогает им узнать наши возможности для маневров. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит США готовят что-то против нас", – отметил он.

"Кроме действий на Украине, эти беспилотники могут угрожать Калининграду и нашей группировке в Белоруссии.

По большому счету, противник знает, какие типы комплексов расположены у нас в этих регионах. Но я допускаю, что для получения более детальной информации им потребовались самые современные средства", – рассуждает эксперт.

"Что касается нашего ответа на западную разведку, то мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе – все более тщательное соблюдение маскировки, а также проведение различных действий в рамках РЭБ и радиолокационного прикрытия", – отметил собеседник.

Дарья Волкова