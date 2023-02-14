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ИноСМИ

В Чехии рассказали, к чему приведет победа России над Украиной

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Символы СВО Сила v правде и Zа победу на ВДНХ в Москве
Символы СВО Сила v правде и Zа победу на ВДНХ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

iDNES: после победы России начнется демонтаж западной политической модели

Победа России над Украиной будет иметь огромные последствия для всей мировой системы, пишет автор статьи в iDNES. Он рассматривает три варианта окончания конфликта, и все они неблагоприятны для Европы и США. В результате начнется демонтаж западной политической модели.

Вилем Барак (Vilém Barák)

Российскую спецоперацию на Украине воспринимают по-разному, доходя до крайностей: одни безоговорочно поддерживают жертву, а другие остаются абсолютно равнодушными ("Отстаньте со своей Украиной — мне в ящик не бросили купоны на скидку в "Кауфланд"). Есть и те, кто желает победы Кремля. Но давайте подумаем, как успех Владимира Путина повлияет на наши жизни. Об этом в комментарии пишет публицист Вилем Барак.

Есть три варианта. Захват всей территории Украины, замораживание конфликта на нынешней линии или навязывание "договора", который отражал бы интересы Кремля. Тут Россия выставляет три условия. Согласие Украины на аннексию ее территории. Создание сепаратистской проблемы автономии "русскоязычного населения" как предлога для дальнейшей агрессии. Обороноспособность Украины будет подорвана ограничениями на вооружения, статусом нейтрального государства, обещанием не вступать в Североатлантический альянс и другие военные альянсы. При другом варианте Кремль предполагает, что согласие на эти российские ультиматумы вызовут раскол внутри Украины, что облегчит ее последующее завоевание.

Любой из сценариев победы России приведет к распаду нынешнего международного порядка. Возникнет новая нормальность, в которой границы можно менять силой, а агрессор диктует жертве свою волю. Это также положит начало повсеместному распространению ядерного оружия как лучшего средства сдерживания и обороны. Если бы в 90-е Украина не отказалась от ядерных вооружений, то потом жила бы себе спокойно.

В случае военного коллапса Украины Россия займет всю ее территорию. Третьего апреля 2022 года был опубликован российский план под характерным названием "Что России делать с Украиной?". Автором указан Тимофей Сергейцев. Этот план предполагает дезинтеграцию украинских политических и социальных институтов, культуры, образования, языка, национального чувства, религии, физическую ликвидацию элит, депортацию, похищение детей. Все это уже происходит сейчас на занятых Россией территориях.

Техническая база захваченной Украины будет использована для перевооружения России, а ее население Владимир Путин превратит в промышленных рабов и "пушечное мясо" во время следующего похода на Европу. Поднимется миграционная волна, и оттуда побегут от десяти до 20 миллионов украинцев, испугавшихся перспективы оказаться в "русском раю".

Когда Запад потеряет привлекательность

Благодаря поражению Украины российские войска вклинятся в Восточную Европу и окажутся на границах Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и в прямом соприкосновении с НАТО. Эта неблагоприятная в военном и географическом отношении ситуации потребует во много раз больших расходов на оборону, чем в случае, если Украина будет сильной и независимой. Россия также присвоит себе сепаратистское Приднестровье и всю Молдавию. Кстати, из-за экспансии России на этой территории (ранее Трансильвания, Валахия) в 1853 — 1856 году Франция, Англия и их союзники вели против России Крымскую войну. Успех Владимира Путина на Украине приведет к тому, что соперником США будет не только Китай, но и все та же Россия.

Победа России приведет к тому, что у нее появятся подражатели. Засчитывается только результат, и поэтому все слова кремлевских пропагандистов о слабости Запада, превосходстве русских, России и ее армии будут выглядеть правдиво. Следующий конфликт не заставит себя долго ждать. Если бросить Украину на произвол судьбы и забыть о своих обещаниях помощи, доверие внутри НАТО и ЕС растворится. Союзнические связи будут выглядеть ненадежными, и останутся только слабость и пренебрежение.

На политической арене тоталитаризм будет вызывать восхищение, как это было после 30 сентября 1938 года в Чехословакии или после поражения Франции в июне 1940 года. Запад и либеральная демократия утратят привлекательность, а у приверженцев тоталитаризма вырастут крылья. Особенно когда эйфорию сменит общественное отрезвление и разочарование, и когда встанет вопрос: "А зачем вообще все это было?" Современная западная политическая модель будет считаться нежизнеспособной, и в общемировом масштабе начнется ее демонтаж. Украина сегодня защищает Запад больше, чем мы думаем.

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