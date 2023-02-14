Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» отложил пуск «Союза МС-23»

609
0
0
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

Запуск корабля «Союз МС-23» отложен максимум до первой декады марта. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

Изначально старт космического корабля «Союз МС-23» был запланирован на 20 февраля. Он должен полететь к МКС без экипажа и доставить на орбиту 429 килограммов груза, включая средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы. Помимо этого, на корабле будет находиться сменное оборудование для систем российского сегмента МКС.

9 февраля «Роскосмос» запустил ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Корабль пристыковался к МКС 11 февраля в 11:47 по московскому времени. На борту корабля находится более 2,5 тонны грузов, включая топливо, воду, азот, оборудование, расходные материалы и продукты питания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
13.07.2020
Орбиту МКС скорректировали перед запуском "Прогресса МС-15"
10.06.2019
Фонд "Сколково": новые подходы к проектированию ракет кардинально снизят их стоимость
28.02.2019
Госкомиссия утвердила программу полета МКС на 2019 год
14.02.2018
Грузовой корабль "Прогресс МС-08" вновь попытаются запустить к МКС
24.11.2014
Первый беспилотный испытательный полет пилотируемого транспортного корабля нового поколения должен состояться в 2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:42
  • 44710
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих