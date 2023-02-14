«Роскосмос» отложил пуск «Союза МС-23»

Запуск корабля «Союз МС-23» отложен максимум до первой декады марта. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

Изначально старт космического корабля «Союз МС-23» был запланирован на 20 февраля. Он должен полететь к МКС без экипажа и доставить на орбиту 429 килограммов груза, включая средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы. Помимо этого, на корабле будет находиться сменное оборудование для систем российского сегмента МКС.

9 февраля «Роскосмос» запустил ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Корабль пристыковался к МКС 11 февраля в 11:47 по московскому времени. На борту корабля находится более 2,5 тонны грузов, включая топливо, воду, азот, оборудование, расходные материалы и продукты питания.