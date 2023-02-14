Роскосмос заявил о создании комиссии для поиска причин разгерметизации "Прогресса МС-21"

По словам гендиректора корпорации Юрия Борисова, причины нештатных ситуаций на "Союзе МС-22" и "Прогрессе МС-21" могут различаться

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Причины нештатных ситуаций на кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21" могут разниться, несмотря на одинаковый результат. Об этом сообщил журналистам в понедельник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"За последние несколько месяцев случились две нештатные ситуации на МКС, связанные с нарушением системы обеспечения терморегулирования на космическом корабле "Союз-22" и на транспортном корабле "Прогресс-21". Создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты. Хотя результат у обоих нештатных ситуаций одинаков, но причины могут быть разными", - заявил Борисов.

11 февраля на "Прогрессе МС-21", подготовленном к отстыковке от МКС, произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Контур грузового корабля, который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, был разгерметизирован. На данный момент корабль изолирован от общего объема станции, причины разгерметизации выясняются.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования "Союза МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.