Роскосмос впервые показал повреждение пилотируемого корабля "Союз МС-22"

В пресс-службе корпорации отметили, что причиной происшествия было "внешнее повреждение"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роскосмос продемонстрировал снимки, на которых видно повреждение пилотируемого корабля "Союз МС-22", полученное в декабре в результате столкновения с метеороидом.

На снимках, которые ТАСС предоставили в госкорпорации, отчетливо видны нарушения внешней обшивки корабля и отверстие в ней. "Наличие этого отверстия доказывает причину произошедшего - внешнее повреждение", - подчеркивается в Telegram-канале Роскосмоса.

Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов заявил журналистам о готовности продемонстрировать повреждения корабля.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.