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ТАСС

Столтенберг признал, что НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: REUTERS/ Johanna Geron

Генсек подтвердил, что тогда альянс стал проводить самое значительное наращивание своих военных сил

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Год конфликта на Украине фундаментально не изменил НАТО, альянс готовился к нему с 2014 года. Это признал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Он не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос, как год конфликта на Украине изменил НАТО.

"[С 2014 года] мы увеличили численность Сил реагирования, количество военных учений, подняли оборонные расходы впервые за много лет. То есть фундаментально это не изменило НАТО, а лишь подтвердило важность альянса и важность единства его стран-членов", - отметил Столтенберг.

"Поэтому, когда утром вторжения мы приняли решение увеличить свое военное присутствие на границах альянса, мы сделали это на базе приготовлений, которые уже были проведены в прошлые годы. Мы приняли решение о создании боевых групп НАТО (в странах Прибалтики и Польше - прим. ТАСС) в 2016 году, мы также нарастили наше военное присутствие в месяцы, предшествовавшие конфликту, поскольку это не было для нас сюрпризом. Мы знали, что конфликт произойдет, и мы готовились к этому", - сказал Столтенберг.

Требование исключить возможность приема Украины в НАТО, прекращение приближения военной инфраструктуры к границам России и предоставление России четких гарантий безопасности были основными требованиями Москвы на экстренных переговорах с США и НАТО, которые предшествовали началу Специальной военной операции на Украине и проходили в январе 2022 года в Брюсселе и Вашингтоне. 

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