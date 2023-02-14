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ТАСС

Белоруссия выразила готовность вновь принять переговоры по украинскому урегулированию

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Минск
Минск.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Глава МИД этой страны подчеркнул, что Белоруссия "делает все от нее зависящее, чтобы наступил мир и спокойствие"

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готова вновь предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине и делает все возможное для достижения мира в соседней стране. Об этом в понедельник после состоявшихся в Минске переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"В 2022 году Венгрия предлагала свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию. Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле, - напомнил министр. - В данной связи хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка была, остается и будет открыта для мира".

Алейник подчеркнул, что Белоруссия "делает все от нее зависящее, чтобы наступил мир и спокойствие, цену и значимость которого" белорусский народ "знает, как никто другой".

Глава белорусского дипломатического ведомства сообщил, что в ходе переговоров с венгерским коллегой "стороны констатировали глубокий кризис в сфере европейской безопасности, который не может не беспокоить" Минск и Будапешт. "Конечно, в данном контексте особое внимание было уделено ситуации на Украине. Наши подходы с венгерскими партнерами во многом совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирование ситуации", - указал Алейник. 

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Страны
Белоруссия
Венгрия
Украина
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