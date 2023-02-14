Войти
ТАСС

Дуда назвал сроки обучения украинских танкистов в Польше

550
0
0
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По словам польского президента, оно продлится больше месяца

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2 в Польше продлится больше месяца. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, посетивший 10-ю бронетанковую бригаду, где проводится обучение.

"Это обучение продлится больше месяца" - сказал он. "Солдаты отрабатывают все действия, связанные с танком Leopard, полное обслуживание, вместе с ремонтом", - указал Дуда.

По словам польского лидера, украинские военнослужащие "пройдут полное обучение, чтобы потом отправиться на Украину". "Этот цикл обучения достаточен, чтобы хорошо подготовить их к службе на этих танках", - добавил Дуда.

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция.

Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Сейчас украинская сторона требует от Германии поставок истребителей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
14.02.2023
Польша отдала Украине 250 танков Т-72
06.02.2023
СМИ: ФРГ может поставить Киеву до 160 танков Leopard 1 из запасов промышленности
31.01.2023
Министр обороны Украины заявил о планах начать применять западные танки весной
31.01.2023
Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали начать военную спецоперацию на Украине
30.01.2023
СМИ: Минобороны Британии боится, что танки Challenger попадут в руки российских военных
30.01.2023
NYT: США намерены расширить обучение украинских военных для изменения динамики боев
27.01.2023
Премьер Украины надеется, что ВСУ обучатся управлению танками Abrams за несколько недель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:47
  • 44711
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих