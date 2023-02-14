Дуда назвал сроки обучения украинских танкистов в Польше

По словам польского президента, оно продлится больше месяца

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2 в Польше продлится больше месяца. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, посетивший 10-ю бронетанковую бригаду, где проводится обучение.

"Это обучение продлится больше месяца" - сказал он. "Солдаты отрабатывают все действия, связанные с танком Leopard, полное обслуживание, вместе с ремонтом", - указал Дуда.

По словам польского лидера, украинские военнослужащие "пройдут полное обучение, чтобы потом отправиться на Украину". "Этот цикл обучения достаточен, чтобы хорошо подготовить их к службе на этих танках", - добавил Дуда.

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция.

Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Сейчас украинская сторона требует от Германии поставок истребителей.