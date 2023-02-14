Reuters: Расходы Европы на борьбу с энергокризисом приближаются к 800 млрд евро

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Несмотря на то, что цены на газ в ЕС продолжают снижаться (сегодня котировки мартовского фьючерса находится ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров) европейские страны уже понесли колоссальные убытки в ходе борьбы с энергокризисом.

Как пишет издание Reuters со ссылкой на данные, приведенные бельгийским институтом «Брейгель», из-за роста цен на газ, начавшегося осенью 2021 года, европейские страны в общей сложности уже успели потратить на субсидирование домохозяйств и предприятий порядка 800 млрд. евро.

В материале говорится, что наиболее «пострадавшей» в финансовом плане оказалась Германия. Берлин потратил на субсидии около трети от вышеупомянутой суммы. На втором месте находится Великобритания, которая выделила из своего бюджета чуть более 100 млрд. евро.

Напомним, что ситуация с дефицитом газа в Европе значительно усугубилась летом текущего года, когда начались перебои с поставками из России. Позднее «неизвестная сторона» совершила диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2, что толкнуло газовые котировки в Европе к рекордным отметкам выше 2 тыс. долларов за кубометр.

На данный момент ситуация с дефицитом газа в ЕС начала стабилизироваться благодаря американским поставкам СПГ. Между тем, стоит напомнить, что «голубое топливо» из США более чем в четыре раза дороже российского. Таким образом, очевидно, что нагрузка на бюджет европейских стран сохранится и в текущем году.