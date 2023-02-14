Войти
Военное обозрение

Reuters: Расходы Европы на борьбу с энергокризисом приближаются к 800 млрд евро

611
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что цены на газ в ЕС продолжают снижаться (сегодня котировки мартовского фьючерса находится ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров) европейские страны уже понесли колоссальные убытки в ходе борьбы с энергокризисом.

Как пишет издание Reuters со ссылкой на данные, приведенные бельгийским институтом «Брейгель», из-за роста цен на газ, начавшегося осенью 2021 года, европейские страны в общей сложности уже успели потратить на субсидирование домохозяйств и предприятий порядка 800 млрд. евро.

В материале говорится, что наиболее «пострадавшей» в финансовом плане оказалась Германия. Берлин потратил на субсидии около трети от вышеупомянутой суммы. На втором месте находится Великобритания, которая выделила из своего бюджета чуть более 100 млрд. евро.

Напомним, что ситуация с дефицитом газа в Европе значительно усугубилась летом текущего года, когда начались перебои с поставками из России. Позднее «неизвестная сторона» совершила диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2, что толкнуло газовые котировки в Европе к рекордным отметкам выше 2 тыс. долларов за кубометр.

На данный момент ситуация с дефицитом газа в ЕС начала стабилизироваться благодаря американским поставкам СПГ. Между тем, стоит напомнить, что «голубое топливо» из США более чем в четыре раза дороже российского. Таким образом, очевидно, что нагрузка на бюджет европейских стран сохранится и в текущем году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
04.05.2022
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
11.02.2022
Al-Quds: силы НАТО не выдержат и дня перед натиском военной машины России
12.11.2019
Генсек НАТО: хорошо, если Евросоюз будет больше делать в области обороны (Süddeutsche Zeitung, Германия)
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
14.04.2016
Газовый карлик Европы
20.05.2015
Сильнее кокаина
02.09.2014
Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:47
  • 44711
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих